FERMO – Settimana dedicata alla figura del clarinettista tedesco Heinrich Joseph Baermann, che il conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo vuole celebrare con un calendario di appuntamenti.

La “maratona Baermann”, in programma dal 15 al 20 aprile, sarà aperta alle collaborazioni esterne: oltre alle masterclass con docenti e musicisti di rilievo, la particolarità del progetto, curato dalla professoressa Teresa Spagnuolo, sta anche nell’aver invitato a esibirsi gli studenti delle scuole medie del territorio con indirizzo musicale e nell’aver coinvolto il conservatorio di musica “A. Casella” di L’Aquila, rendendo, così, la città di Fermo un palcoscenico diffuso.

Il programma si aprirà lunedì 15 aprile con il concerto dei Maestri Giammarco Casani al clarinetto e Alessandra Giunti al pianoforte che, alle ore 18, all’Auditorium Billè, si esibiranno con opere di Carl Baermann, Franz Schubert e Heinrich Joseph Baermann. Martedì 16 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, sarà la volta, invece, del Maestro Giammarco Casani, che terrà una masterclass cui, alle ore 15, nella Sala del Caffè Letterario della Biblioteca Comunale “R. Spezioli”, farà seguito una conferenza dal titolo “Heinrich Baermann: clarinettista eccezionale“, moderata da Yvonne Fisher e Teresa Spagnuolo, con la partecipazione degli studenti del Conservatorio. Debutto in Aula Giostra, mercoledì 17 aprile, alle ore 17, per le classi di clarinetto delle scuole medie ad indirizzo musicale di Offida e San Severino Marche, seguite dall’ensemble di clarinetti “Pergolesi”. Giovedì 18 aprile, invece, alle ore 17,30, nell’Auditorium Billè, si svolgerà il concerto degli ensemble di clarinetti, diretti dal Maestro Roberta Silvestrini, con la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio “Pergolesi“, diretta dal Maestro Sergio Piccone, che regalerà al pubblico un viaggio attraverso le opere di Mendelssohn e Weber, tra cui il celebre concerto per clarinetto e orchestra n. 2 in mi bemolle maggiore. Venerdì 19 aprile, dopo la masterclass mattutina del Maestro Cristiano Formicone, sempre presso l’Auditorium Billè, alle ore 18, sarà di scena il concerto per clarinetto e orchestra di Davide Bandieri, accompagnato dall‘Orchestra del Conservatorio. La settimana si concluderà sabato 20 aprile, sempre in Auditorium, con la masterclass tenuta da Davide Bandieri, seguita, alle ore 16,30, da un concerto collaborativo con il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, che includerà il famoso Quintetto per clarinetto di Carl Maria von Weber e l’Adagio per clarinetto di Heinrich Joseph Baermann. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

“È con soddisfazione che condivido la gioia nel presentare questo straordinario programma dedicato alla celebrazione di Heinrich Joseph Baermann al Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo – ha dichiarato la professoressa e referente del progetto Teresa Spagnuolo. “La sua figura e il suo contributo alla musica sono di fondamentale importanza. Abbiamo voluto onorarlo attraverso eventi trasversali che abbracciano lo studio della musica classica e comprendono la partecipazione attiva delle scuole medie ad indirizzo musicale, consolidando l’impegno nel promuovere la formazione musicale a tutti i livelli in un ambiente inclusivo e stimolante per gli studenti”.

“Questo eccezionale evento omaggia non solo la straordinaria carriera di Baermann, ma anche l’importanza della musica e dell’istruzione musicale nel territorio – ha sottolineato il direttore Piero Di Egidio. “A nome del Conservatorio “G.B. Pergolesi” ringrazio per il contributo e il supporto tutti coloro che hanno reso possibile questa maratona musicale al punto da poter condividere la bellezza e l’ispirazione della musica di Baermann con la comunità. Spero che questa settimana sia un’esperienza significativa e che possa lasciare un’impronta duratura nel cuore e nell’anima di ogni amante della musica”.