GROTTAMMARE – Un altro evento dedicato al progetto “Cibo e Territorio” si è svolto a Grottammare presso l’Attico sul Mare, a cura del Rotary Club di San Benedetto del Tronto e particolarmente voluto dal presidente Giuseppe Formentini.

Tema di questo evento gli agrumi, che hanno anche esaltato alcune portate presentate da Simone e Sara Marconi, titolari del locale. Nel corso della serata è stato, inoltre, presentato il progetto di recupero del suggestivo “giardino degli agrumi“, situato nel comune di Massignano. Posizionato sulla prima collina della vallata attraversata dal torrente Menocchia, da questo splendido giardino è possibile ammirare il sistema dei crinali a sud, la costa circostante con il mare, e i boschi rigogliosi che seguono il corso d’acqua della valle, con sullo sfondo le imponenti montagne dei Sibillini che delimitano il bacino idrografico locale. Il giardino degli agrumi è in corso di recupero grazie alla famiglia Iacoponi, di cui era presente all’evento Giusy Iacoponi, che ha fornito preziose informazioni sulla sua storia e sulle sue origini.

“Abbiamo documenti che fanno risalire la costruzione del giardino di agrumi alla metà del ‘700, commissionata dalla famiglia Marezi di Ripatransone, che lo volle come il più sontuoso della zona – ha spiegato. “Questa oggi è la nostra realtà che presto affronterà un cambiamento dettato dalla possibilità che ci si è presentata di poter accedere a due finanziamenti PNRR per il recupero del sito – ha aggiunto. “Tra i vari giardini italiani che hanno avuto accesso a questo tipo di finanziamento, siamo gli unici con la caratteristica rurale, gli altri sono tutti giardini di ville storiche. Abbiamo preso coscienza di avere tra le mani, oltre che la proprietà, una responsabilità nel trasmettere a chi verrà i valori fondanti, un messaggio culturale storico e familiare, un messaggio sociale di vita e anche spirituale per la presenza della Chiesa di San Nicola che questo luogo ci testimonia da trasmettere – ha concluso.