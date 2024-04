FERMO – La Polizia di Stato di Fermo ricorda che i malintenzionati non si fanno scrupoli e vanno sempre a caccia di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone anziane. Negli ultimi mesi, appunto, si sono già verificati diversi casi in cui i finti operatori sanitari o delle Forze dell’Ordine hanno tentato di contattare al telefono diversi anziani per raggirarli.

“Le persone della terza età sono quelle che rimangono più sole. Dobbiamo far sapere ai nostri nonni e genitori che non lo sono. Parlate con i vostri anziani, familiari o vicini di casa e metteteli in guardia da possibili raggiri. Anche se non abitate con loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidiani.

Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà sentire meno soli. Esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio, se alla loro porta bussano degli sconosciuti. La vostra presenza li renderà più sicuri. Bastano pochi consigli come questi per aiutarli a difendersi:

Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere operatori sanitari oppure dipendenti di aziende di pubblica utilità;

Nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.

Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate. Fate attenzione a improvvise manifestazioni di affetto da parte di estranei, siano essi uomini o giovani donne che cercano di abbracciarvi. L’intento è di derubarvi di quanto avete indosso. Fondamentale rivolgersi sempre con fiducia alle Forze di polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

La Polizia di Stato è sempre presente e quando si hanno dubbi sulle persone che si incontrano o che vogliono entrare in casa è bene telefonare al numero unico di emergenza 112 e richiedere l’intervento di una pattuglia. Se qualcuno resta vittima di una truffa o di un furto è importante denunciare l’accaduto perché così si dà la possibilità alle Forze dell’Ordine di svolgere indagini ed evitare che altri subiscano il raggiro”.