SPOLETO – La sanità pubblica deve poter garantire a ogni territorio Presidi ospedalieri di Emergenza Urgenza, ancor più necessari nelle zone terremotate è tuttora soggette a eventi sismici, come quelle spoletine.

Costringere le popolazioni a percorrere distanze di un minimo di 35 Km fino a 100, per un soccorso, un parto, un intervento, equivale a negare il diritto alla salute e alla cura.

E’ ciò che la Regione Umbria ha deciso di fare, abbedendo a logiche interne a una politica di tagli alla spesa sanitaria che mettono in grave pericolo la salute a Spoleto e in Valnerina.

La formula utilizzata per realizzare questi obiettivi sul territorio ha nome Terzo Polo Ospedaliero dell’Umbria. Un nome che vorrebbe nascondere la riduzione di fatto dell’Ospedale San Matteo di Spoleto a una realtà geriatrica ambulatoriale.

Il Comitato di Strada per la salute pubblica, Spoleto City Forum, il Coordinamento Pace Diritti Ambiente e il Comitato Civico di salute pubblica Spoleto Valnerina si oppongono a tutto ciò.

Insieme rivendicano la riapertura di tutti i reparti ante Covid, come promesso all’indomani della chiusura del San Matteo, con tanto di dichiarazione pubblica non mantenuta, dalla Presidente della Regione Umbria.

Uniti lottano per non vedere cancellato definitivamente il loro più ampio e dignitoso diritto alla salute.