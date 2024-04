SAN BENEDETTO – In occasione della Giornata Nazionale del Mare, il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi ha autorizzato in via del tutto eccezionale l’apertura alle visite del faro di San Benedetto, sito in viale Marinai d’Italia.

La struttura potrà essere visitata nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 aprile, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.