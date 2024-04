SAN BENEDETTO – Maria Giovanna Duranti e Francesco Michieletto, brillanti studenti del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto, hanno ottenuto rispettivamente il primo ed il secondo posto assoluti alla selezione regionale dei Campionati delle Scienze Naturali 2024.

L’eccellente risultato è stato comunicato alla Dirigente Scolastica del Liceo Rosetti, Stefania Marini, dal collega Daniele Sordoni, Dirigente del Liceo Statale “Enrico Medi” di Senigallia, istituto presso il quale lo scorso 26 marzo si è svolta la gara regionale per gli istituti superiori delle Marche.

Maria Giovanna Duranti, studentessa della classe 5 F, totalizzando 90 punti si è laureata Campionessa Regionale 2024 e si è guadagnata l’accesso alla fase finale della competizione e rappresenterà la Regione Marche nelle gare che si svolgeranno dal 10 al 12 maggio presso il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi. Al secondo posto, come detto, si è classificato Francesco Michieletto, studente della classe 3 M, che con i suoi 81 punti, oltre all’argento regionale, ha conseguito la possibilità di ripescaggio su base nazionale.

Entrambi gli studenti parteciperanno alla premiazione della fase regionale dei Campionati delle Scienze, fissata per il 24 maggio nella sede dell’istituto di Senigallia; al contempo è stata offerta loro la possibilità di seguire le attività di approfondimento disciplinare proposte dall’università di Camerino nel giorno 11 aprile. Gli studenti vincitori hanno seguito le attività preparatorie alla competizione, per le quali è stata referente la professoressa Stefania Buttafoco.

Il risultato corona due eccellenti percorsi scolastici nel corso dei quali numerosi sono stati i riconoscimenti interni ed esterni all’istituzione scolastica. La vincitrice regionale, Maria Giovanna, che si appresta a lasciare il Rosetti per proseguire gli studi universitari, ha già vinto sempre a livello regionale i Campionati delle Scienze Naturali nel corso del secondo anno e si è distinta anche in altre competizioni, tra cui i Campionati nazionali di dibattito di squadra in inglese, nel 2023; finalista sempre nel 2023, ai concorsi letterari Emma e il ricordo salvato e Medici Senza frontiere, la studentessa ha ottenuto anche certificazioni linguistiche in inglese e latino ed è stata premiata con la Pagella d’Oro.

Grazie alle brillanti valutazioni in fisica, ha potuto partecipare a marzo a Bologna alle International Masterclasses di fisica delle particelle; l’evento, organizzato dalla Sezione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna, in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, ha visto più di cento studenti delle scuole superiori impegnati con esperimenti del CERN e con l’esplorazione delle applicazioni della fisica alla terapia oncologica.

La Dirigente, Stefania Marini, ha commentato, nel complimentarsi con i ragazzi: “Il successo di Maria Giovanna Duranti e Francesco Michieletto evidenzia l’impegno dei due studenti, le loro capacità e competenze e la forte motivazione a vivere la dimensione scolastica a tutto tondo. Ciò rende orgogliosi non solo i docenti di Scienze coinvolti, Buttafoco, Damiani ed Ulissi, ma l’intera comunità del Rosetti che continua a registrare in tanti e differenziati ambiti disciplinari ed interdisciplinari risultati di grande rilievo da parte dei propri alunni”.