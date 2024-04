SILVI – Nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, intorno alle 15:30, due squadre dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Montesilvano, sono intervenute a Silvi, in via D’Annunzio, presso la struttura conosciuta come l’ex “villaggio del fanciullo“, dove si è verificato un incendio in due locali al piano terra.

L’incendio, che ha interessato uno pneumatico e del materiale combustibile in legno e plastica, ha prodotto una colonna di fumo scuro visibile a distanza. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto rapidamente a estinguere l’incendio. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri e la Polizia Locali di Silvi per gli adempimenti del caso.