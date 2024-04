CUPRA MARITTIMA – Un originale spettacolo di canti e narrazioni è in programma a Cupra Marittima sabato 13 aprile, alle ore 18,30, presso lo chalet ristorante Il Gabbiano.

Lo spettacolo, dal titolo “Il Canto del pane – partitura per voci e lievitazione” è stato ideato e scritto da Frida Neri e Lucilio Santoni, che ne saranno anche gli interpreti. Ma non solo. Anche il pubblico presente vi verrà coinvolto attraverso la degustazione di prelibati prodotti da forno preparati per l’occasione dalla Forneria Tassotti e illustrati da Simone Pieragostini dell’associazione Panificatori Piceni.

Lo sfondo, infatti, non è quello dell’abituale sala teatrale con i velluti rossi, ma il locale davanti al mare diretto da Pietro Aureli, dove il pubblico non sarà seduto a distanza sulle solite poltrone, ma a ferro di cavallo attorno agli artisti, che lo guideranno in un viaggio nella grande storia del pane, una storia fatta di sapienza e poesia, di arte e di fede, che abbraccia l’intera storia dell’umanità. Un racconto senza fine sull’alimento che è sempre stato il simbolo stesso del nutrimento sia materiale sia spirituale e che contiene il valore aggiunto dei popoli che, nei secoli, da carboidrato della terra l’hanno trasformato in proteina celeste.

Il numero dei posti è limitato, l’ingresso è solo su prenotazione al numero 331 4467141