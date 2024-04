SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo appuntamento della stagione teatrale del Concordia di San Benedetto, promossa dal comune e dall’AMAT con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto, è in programma per martedì 16 e mercoledì 17 aprile, alle ore 20,45, e vedrà protagonista Francesco Pannofino in “Chi è io?”, scritto e diretto da Angelo Longoni. Ad affiancarlo saranno Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino. Le scene dello spettacolo, prodotto da Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo, sono di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, le musiche di Paolo Vivaldi, in collaborazione con Aldina Vitelli, i video a cura di Gianluca Amodio e Gianni Del Popolo, l’aiuto regista è Lorenzo Rossi.

“Chi è io?” è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi in modo realistico e visionario. Un’indagine sulla psiche e sull’anima con personaggi che rappresentano l’al di là, l’al di qua… o quasi. Tre i piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo.

“Chi è io?” si chiede il grande intellettuale e psicoanalista Leo Mayer, insieme alle persone che ama e che lo amano, in un tumulto di paure e passioni, mentre rivive il sogno della sua vita in un vortice di annegamento. Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. Le sue riflessioni filosofiche vengono dissolte da un sogno trash televisivo, l’alto e il basso sono indistinguibili e lo spaesamento è comico e inquietante. Leo Mayer ha anche a che fare con alcuni suoi pazienti che sfuggono alle normali regole comportamentali, relazionali, affettive e psichiche della psicoanalisi tradizionale. Ma c’è anche la realtà, quella del mondo dei vivi, dove ognuno ha un ruolo, un legame, un rancore, un desiderio. Tutti, infatti, abitiamo contemporaneamente la realtà, la fantasia e l’inconscio e tutti ci facciamo le stesse domande: cosa conta davvero nella vita? Cosa siamo e cosa vogliamo? Forse quello che vogliono tutti: amore e perdono.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Concordia aperta il pomeriggio di spettacolo, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Per informazioni Biglietteria del Teatro Concordia ( tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.