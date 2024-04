TERAMO – Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato in forza all’U.P.G.S.P. e alla Squadra Mobile della Questura di Teramo, al termine di rapida attività investigativa, deferiva in stato di libertà cinque ragazzi di anni 20 circa, quattro di origine nordafricana e una italiana, residenti nei comuni di Teramo e Giulianova, per il reato di rissa aggravata.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri 10 aprile 2024, a seguito di segnalazione al numero di emergenza NUE-112, personale delle Volanti della Questura di Teramo interveniva in questo Parco Fluviale per segnalata rissa, che coinvolgeva cinque ragazzi, tre uomini e due donne, tutti ventenni e residenti in questo Capoluogo e in Giulianova.

All’arrivo della pattuglia uno dei ragazzi coinvolti riusciva a darsi a precipitosa fuga, mentre gli agenti intervenuti riuscivano, con non poca difficoltà, a fermare quattro di loro. Tre dei ragazzi coinvolti, due donne un uomo, visti le ferite ed i traumi riportati a seguito dello scontro, necessitavano di cure mediche, pertanto venivano trasportati presso il Locale Nosocomio, ove venivano dimessi nella medesima serata con punti di sutura e prognosi rispettivamente di giorni 5, 7 e 8.

A seguito di tale notizia, personale della Questura di Teramo in forza alla Locale Squadra Mobile, coadiuvato dal personale della Polizia Ferroviaria di Giulianova, provvedeva ad effettuare i necessari accertamenti e, all’esito di rapida attività investigativa, riusciva a rintracciare ed identificare il soggetto che precedentemente si era dato alla fuga. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire le cause scatenanti la rissa.

Al termine degli atti di rito i cinque ragazzi venivano deferiti in stato di libertà per il reato di rissa.