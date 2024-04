SAN BENEDETTO – In una nota, il Sindaco Antonio Spazzafumo descrive il risultato dell’avanzo di bilancio 2023 di € 6.017.814,49.

“Per la prima volta il lavoro di gestione e ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’ente, svolto in sinergia con l’Area Risorse, ci ha permesso di ottenere un avanzo di bilancio importante che ci permetterà nei prossimi mesi di fare investimenti mirati per la nostra città e per il futuro dei cittadini. Vorrei sottolineare che l’Avanzo di Bilancio 2023 è influenzato per la maggior parte dallo svincolo di fondi accantonati.

Più precisamente: dal Fondo Garanzia Debiti Commerciali è stato liberato l’accantonamento degli anni precedenti pari a € 1.630.920,24, grazie alle azioni implementate dall’Area Risorse che hanno consentito il ripristino del corretto indicatore di tempestività dei pagamenti; dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato liberato l’accantonamento degli anni precedenti pari a € 3.495.314,45 grazie alla riduzione del grado di inesigibilità dei crediti. Il resto, che è pari a € 891.579,80, si determina grazie al concorso tra economie di spesa, maggiori entrate e una buona giacenza di cassa finale.

Mi ritengo perciò soddisfatto del risultato raggiunto dall’Assessorato al Bilancio e, insieme alla mia maggioranza, stiamo studiando le azioni da intraprendere per poter veicolare gli investimenti nel miglior modo possibile per la città di San Benedetto”.