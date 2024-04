Guardia di Finanza Teramo, il Colonnello Fabrizio Chirico è il nuovo Comandante Provinciale

Chirico prende il posto del Colonnello Lucignano. La cerimonia si è tenuta nella Caserma “Andrea Costantini”, in presenza del Comandante Regionale Abruzzo, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, di fronte a una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio e con la partecipazione della locale Sezione dei Finanzieri in congedo (A.N.F.I.)

di Davide Pignotti