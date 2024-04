SAN BENEDETTO – Proseguono le iniziative a cura della Biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” nell’ambito del progetto “Officina Lesca. La mia biblioteca è differente” realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura – Cepell.

Sabato 13 aprile, dalle 9:30 alle 12:30, al piano terra della “Lesca” si terrà il convegno “LABS: letture adattate ai bisogni speciali”, un incontro a cura dell’associazione “Michelepertutti” dedicato a famiglie, terapisti e insegnanti per scoprire o approfondire tutte le potenzialità della Comunicazione Aumentativa Alternativa – CAA, ovvero l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare e incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a usare i più comuni canali comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura.

Interverranno in qualità di relatori Ivana Olivieri, neuropsichiatra del Centro Benedetta D’Intino di Milano, uno dei più importanti in Italia per la CAA, Ambra Guidotti, logopedista e terapista esperta in CAA e Anita Perotti, pedagogista, volontaria del progetto “Nati per Leggere” ed educatrice di “Un Villaggio per Crescere” a San Benedetto del Tronto.

Sempre nell’ambito dell’azione “LABS Letture A Bambini Speciali” a cura di “Michelepertutti”, la Biblioteca comunale ha ulteriormente potenziato la già consistente sezione “Posso leggere anch’io!”, acquistando libri tradotti in simboli che vanno ad aggiungersi agli InBook, ai volumi ad alta leggibilità, ai testi della Biblioteca Italiana Ipovedenti e agli audiolibri anche per bambini e ragazzi.

Per prenotazioni e informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Associazione Michelepertutti 375 5322236

Biblioteca comunale “Giuseppe Lesca”0735 794701 e biblioteca@comunesbt.it