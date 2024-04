SAN BENEDETTO – Match decisivo al Riviera delle Palme contro il Campobasso. Brucia ancora la sconfitta dell’andata, pesantemente condizionata dall’arbitro Alessio Marra di Mantova che non ha rilevato un intervento da espulsione in area di rigore di Bonacchi su Alessandro, episodio che avrebbe cambiato il corso della partita e dell’intero campionato. Campobasso in serie positiva, dalla sconfitta a L’Aquila, con 6 vittorie e 3 pareggi , stessa identica serie positiva che aveva la Samb prima della partita contro il Notaresco, il doppio cambio di allenatore, ha influito quindi pesantemente sull’andamento della squadra, che ha totalizzato 2 punti nelle ultime 4 partite con due sconfitte pesanti proprio contro il Notaresco e L’Aquila. Matematicamente siamo ancora in corsa ma recuperare 8 punti in 4 partite è molto improbabile.

Cosa dice la matematica:

Con il Campobasso a +8 una sconfitta porterebbe la Samb matematicamente fuori dalla corsa per la C perchè il divario salirebbe a +11, non recuperabile nelle 3 partite rimanenti. Un pareggio manterrebbe la distanza invariata, con 9 punti in palio la Samb dovrebbe vincere i rimanenti scontri ed il Campobasso dovrebbe pareggiarne uno e perdere gli altri due. In Caso di vittoria della Samb i punti di distacco sarebbero 5, ma affinché la Samb arrivi al primo posto, il Campobasso non dovrebbe vincere nessuno degli scontri rimanenti.

Tutto questo considerando che L’Aquila resti a guardare. Sicuramente gli abruzzesi tiferanno per gli uomini di Lauro per poter ridurre il distacco da -4 nei confronti della capolista a -1, nell’ipotesi non troppo remota che vinca a Vastogirardi, traguardo molto più vicino quindi per la squadra di Cappellacci che potrebbe giocarsela fino all’ultima gara.

Nei prossimi tre incontri la Samb dovrà incontrare Atletico Ascoli, Roma City e Vigor Senigallia. Per quanto riguarda L’Aquila, gli abruzzesi saranno impegnati con United Riccione, Termoli e Notaresco, mentre il Campobasso affronterà Notaresco, Chieti e Termoli.

Strada tutta in salita, ed il primo passo è sicuramente quello di vincere ad ogni costo contro la capolista. La rosa dei molisani ben fornita; l’uomo da battere è sicuramente il portiere 2005 Esposito, che si è fatto notare nel corso del campionato con diversi interventi prodigiosi, ma da Gonzalez a Pacillo, da Maldonado a Coquin fino ad arrivare a Grandis e Di Nardo (quest’ultimo a quota 11 come Tomassini), i Lupi molisani si presentano come avversari duri da affrontare, ma non invincibili con il giusto atteggiamento.