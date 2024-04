GROTTAMMARE – Il programma di incontri per famiglie “Navigare l’adolescenza” prosegue domani, 11 aprile, con una serata dedicata ai temi della rabbia e dell’aggressività. Per l’occasione, torna lo psicologo e psicoterapeuta Roberto Giostra. L’appuntamento si terrà nella Sala consiliare con inizio alle ore 21.

Prosegue dunque la rassegna che ha dalla sua un team di esperti pronti ad affiancare le famiglie in quel passaggio delicato che è l’adolescenza dei propri figli: l’iniziativa nasce per sostenere la genitorialità, ma dà seguito anche all’interesse manifestato dai ragazzi stessi durante le attività di formazione extradidattiche. Non a caso, la conduzione degli incontri è affidata a professionisti che hanno già affrontato le tematiche adolescenziali nelle scuole di Grottammare.

Il programma dei prossimi incontri – sempre in Sala consiliare dalle ore 21 – è il seguente:

18 aprile – Pianeta smartphone: c’è vita? Fenomeno social e isolamento, con gli interventi di Marco Moglie giornalista e sociologo, Danila Luzi psicologa/psicoterapeuta e Roberto Giostra psicologo/psicoterapeuta;

9 maggio – Bullismo e cyberbullismo, ruolo del genitore, a cura di Danila Luzi psicologa/psicoterapeuta;

31 maggio – Il fenomeno del rito sociale: i genitori e le buone prassi, a cura di Ludovica Dell’Avvocato psicologa.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.