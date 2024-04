L’asparago selvatico è ben diverso da quello coltivato, per struttura e gusto. La stagione della raccolta va da fine marzo, periodo di frequenti piogge, a fine giugno. Sono presenti in tutta la nostra penisola, eccezion fatta per le zone più a nord del Paese.

Gli asparagi selvatici, a livello botanico, sono i germogli di una pianta rizomatosa chiamata asparagina. Sono sottili e possono raggiungere diverse altezze. Lo stelo è dalla base più legnoso e verde e diventa più morbido e con sfumature marroni violacee in prossimità della cima. Ecco perchè il germoglio non va mai raccolto dalla radice, ma spezzato dove risulta naturalmente più tenero, non troppo distante dalla cima, che è la parte commestibile.

Dove bisogna andare per trovarli più facilmente? L’asparagina è una pianta infestante, motivo per cui bisogna lasciare ogni speranza di poter fare una buona raccolta in zone e terreni estremamente curati e coltivati. Crescono, invece, in spazi incolti, radure o zone boschive, sotto ai 1300 metri.

Serve allora attrezzarsi con un abbigliamento comodo e scarpe da trekking a prova di simpatici (e non) animali striscianti e insetti per immergersi nella natura. Se nel posto in cui siete, poi, scorgete ulivi, cipressi o qualche casolare abbandonato, è quello il posto giusto perché certamente ricco di germogli, sempre prestando la giusta attenzione.

Ogni anno il numero di “raccoglitori di asparagi” cresce, per curiosità o sedimento di passione. Per chi viveva e continua a vivere in campagna è un lavoro; per chi vuole staccare dalla routine frenetica, una piacevole sorpresa o un collaudato rifugio. L’occasione per trasformare una passeggiata in campagna o nella natura in qualcosa di più.

Raccogliere asparagi richiede una vera e propria devozione dello sguardo che non deve stancarsi di cercare, di essere presente, allontanandosi dal resto dei pensieri. Serve concentrarsi su quella cosa soltanto e ricordarsi che la natura è nostra amica e confidente.