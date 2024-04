SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un evento per sensibilizzare l’opinione pubblica e divulgare alcune informazioni su un tema quantomai attuale quale la violenza di genere. Organizzato dall’associazione sambenedettese Giustizia Donna, presieduta dall’avvocato Francesca Biancifiori, il convegno “Donne e Diritti. Conoscere per contrastare la violenza di genere” si è svolto ieri pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso l’hotel Calabresi, con la partecipazione straordinaria del ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.

Il Ministro ha presentato i contenuti del disegno di legge contro la violenza sulle donne che porta la sua firma: “Siamo intervenuti per coprire alcuni buchi delle leggi precedenti. Abbiamo puntato non tanto a reprimere, quanto ad agire sulla prevenzione – ha spiegato -. Il nostro obiettivo è stato quello di voler interrompere l’escalation della violenza fin dai primi segnali, partendo dai reati spia. Abbiamo introdotto dei dispostivi innovativi quali l’ammonimento del Questore e l’arresto in flagranza differita. Il nostro auspicio è che gli effetti di questa legge si possano verificare il prossimo anno con un calo del numero dei femminicidi”.

A proposito di reati spia, il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano ha parlato del fenomeno della violenza economica, una forma di abuso subdolo di cui si parla ancora troppo poco: “Dal punto di vista tecnico si tratta di tutti quei comportamenti volti a impedire alla donna di acquisire, utilizzare e mantenere le risorse economiche. La violenza economica si manifesta tramite il controllo o l’uso delle risorse economiche e finanziarie della vittima, oppure quando l’autore della violenza impedisce alla donna di raggiungere l’indipendenza economica tramite un percorso lavorativo o di studi”.

La senatrice Elena Leonardi, vicepresidente della Commissione parlamentare sui femminicidi, ha posto l’attenzione sul concetto di vittimizzazione secondaria: “Spesso accade che la donna, dopo aver trovato il coraggio di denunciare, subisca un secondo processo, anche da parte dell’opinione pubblica, che la costringe a doversi giustificare dell’accaduto, ripercorrendo l’evento traumatico”.

L’avvocato Francesca Biancifiori, presidente di Giustizia Donna, ha presentato alla platea i servizi della sua associazione: “Lo sportello si trova a San Benedetto del Tronto all’interno della casa-famiglia Santa Gemma. È aperto a tutte le donne con o senza figli, native o migranti, che subiscono violenza. Viene fornita assistenza legale e/o piscologica tramite le nostre operatrici che informano anche su tutti i servizi presenti sul territorio contro la violenza di genere”.