RIPATRANSONE – Sabato 13 aprile si svolgerà, grazie alla collaborazione tra Bim Tronto e U.S. Acli provinciale, un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Camminata dei musei” che farà tappa a Ripatransone.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo e la partenza alle 15,30 da Piazza XX Settembre, a seguire sono in programma la visita guidata gratuita al Museo vescovile e alla cattedrale fino alle 18 circa.

La manifestazione è organizzata grazie al contributo di Bim Tronto e Regione Marche, alla collaborazione del Sistema museale Piceno e col sostegno del Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo Spa. È garantito il Servizio di interpretariato Lis.

“Il progetto “Camminata dei musei” – spiega il presidente di U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo Sandro Tortella – è giunto alla decima edizione. Anche in questo 2024 l’iniziativa sta coinvolgendo un numero elevato di persone di ogni età. In 8 appuntamenti abbiamo registrato 400 persone interessate a conoscere meglio strutture museali fuori da grandi circuiti culturali, ma che hanno al loro interno dei veri e propri gioielli che vanno valorizzati”.

La partecipazione all’evento è gratuita con un massimo di 50 presenze, ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509, entro l’11 aprile, indicando il proprio nome e cognome.