PORTO RECANATI – È successo questa mattina su di un treno regionale che percorreva la tratta Ascoli Piceno – Ancona. Un viaggiatore, di anni 24, è salito sul treno in stato evidente di alterazione. Non aveva con sé il biglietto e nemmeno i documenti e si rifiutava di scendere.

Secondo quanto riferito dall’Ansa Marche, alla stazione di Porto Recanati il capotreno, in difficoltà, ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria. Nell’attesa due poliziotti, presenti a bordo e non in servizio, si sono adoperati per tenere sotto controllo la situazione. Scaturita una colluttazione, con aggressione verbale e fisica nei confronti di uno dei due poliziotti, che ha ricevuto un pugno.

Il soggetto ha, poi, estratto un coltello seminando il panico fra i passeggeri e si è dato alla fuga. Dal sistema di video sorveglianza del treno e del piazzale antistante la stazione, il soggetto è stato identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria, per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto di armi atte ad offendere.