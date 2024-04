ACQUAVIVA – Dopo il successo del corso organizzato lo scorso anno sulla didattica speciale (ADHD, Autismo, la narrazione come cura di sé ed Embodied Cognition Science) il Centro ripropone un 2° corso, al termine del quale a ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà utilizzare per certificare la sua formazione permanente.

Le date e gli argomenti del corso sono:

15 aprile 2024 Dignità e complessità del dialogo

22 aprile 2024 Le religioni in dialogo per un mondo di pace

29 aprile 2024 Educazione integrale per un umanesimo integrale

06 maggio 2024 La relazione educativa una sfida sempre nuova

Ogni lezione avrà durata di un’ora. Saranno disponibili 15 minuti per domande e interventi. Saranno inviati materiali di approfondimento. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per 8 h di cui 5 in presenza e tre per studio del materiale inviato. Le lezioni saranno tenute dalle professoresse Ascenza Mancini e Giancarla Perotti esperte di didattica, mentre le iscrizioni termineranno il 13 aprile alle ore 12.

Giancarla Perotti, coordinatrice del Centro Ricerche Personaliste “Raissa e Jacques Maritain”, riferisce che “la formazione che è rivolta a tutti, in particolare alla classe docente e ai discenti. È un’attività tra le più importanti che la nostra associazione svolge da diversi anni, gli argomenti trattati riguardano la filosofia, la pedagogia, la didattica, l’educazione civica”.

Continua la Perotti: “La nostra associazione CRP è stata fondata nel 2007, distinguendosi per diversi progetti che hanno coinvolto le scuole sia in regione che in provincia, alcuni dei quali sono divenuti progetti permanenti in quanto “buona pratica” volti a ridurre l’insuccesso scolastico. Ricerche, tavole rotonde, seminari e conferenze sono altre attività che l’associazione organizza e per questo è stata citata in due Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche: Il pensiero di Jacques Maritain (2018) e Le Marche e Jacques Maritain (2020), libri il cui autore è il filosofo anconetano Giancarlo Galeazzi”.

Per iscrizioni al corso e info rivolgersi a: Perotti Giancarla – giancarlaperotti@gmail.com – Tel. 3475313296.