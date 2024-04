PRATO – Prato: Messeri, Liccese 9, Francalanci, Scrivo 1, Panzani, Balò 3, Ciabatti, Pukri 2, Moretti, Andrea Fratini 9, Colò, Pozzi 3, Jelassi, Alberto Fratini 1, Mocellin 4, Dentico. Allenatore: Di Vita.

Monteprandone: Mucci, Vagnoni, Mirko Salladini, Evangelista 1, Cancellieri 1, Di Girolamo 1, Cani, Grilli 6, Capocasa, Tritto, Cuzzi 5, Moreno Salladini 3, Cocco 9, Takacs 3, Romussi, Cela. Allenatore: Vultaggio.

Arbitri: Kurti e Lazzari.

Nota: parziale primo tempo, 18-13.

Cronaca

Un tempo, il primo, regalato. L’Handball Club Monteprandone non riesce più a risalire e incassa il primo stop della poule playoff. A Prato finisce 32-29 per i toscani, dopo il 18-13 all’intervallo.

Era una tappa importante, coi rivali ancora senza punti. I verdi hanno avuto il torto, nel lato A della sfida, di cedere al nervosismo, cadendo spesso nelle provocazioni dei padroni di casa. Il resto lo hanno fatto le prestazioni sottotono di alcune pedine e una conduzione di gara discutibile da parte degli arbitri Kurti e Lazzari.

Se non altro si è rivisto in campo Cancellieri, che ha dato segnali di crescita incoraggianti in vista dei prossimi impegni. Nella ripresa, poi, con l’ingresso in porta di Cela l’HC ha ripreso un po’ di vigore grazie alle sue parate: non è bastato per riprendere Prato.

Coach Andrea Vultaggio commenta: “Abbiamo fatto una brutta partita purtroppo, non siamo stati all’altezza dell’occasione che avevamo. Faccio i complimenti agli avversari che sicuramente daranno filo da torcere a tutti in casa, però noi abbiamo regalato un tempo. Troppo distratti e frettolosi, non siamo stati in grado di esprimere il nostro consueto livello di gioco”.

“Nel secondo tempo abbiamo reagito, siamo stati più attenti, ma ancora verso la fine siamo incappati in quei momenti di ansia che ogni tanto ci caratterizzano, sprecando troppo velocemente palloni in avanti e regalando gol semplici in difesa. Purtroppo non sempre si riesce a fare la partita che si prepara durante la settimana, anche per merito della squadra avversaria che ti rovina i piani” dice ancora Vultaggio.

Sabato 13 aprile alle 18 gara in casa di Belluno. “Non ci resta che tornare umili. Sarà una trasferta proibitiva, ma sono sicuro che con un po’ di attenzione in più potremo fare bella figura e chi lo sa, magari strappare un risultato a sorpresa al cospetto di quella che considero la vera e propria corazzata del girone con campioni fuori categoria come il portiere Manojlovic e il terzino ex Parma Vojnovic”.

Questa la classifica della poule scudetto (le partecipanti hanno ereditato i punti ottenuti negli scontri diretti della stagione regolare).

Bologna United 7 punti, Team Mascalucia 4, San Vito Marano 4, Belluno 4, Monteprandone 3, Prato 2.