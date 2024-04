MONTALTO DELLE MARCHE – Ha riaperto il 6 aprile lo storico bar della piazza. Si chiamerà “Caffè del Torrione”. La gestione è stata presa in carico dalla nuova “Cooperativa di Comunità Santa Lucia”, nata proprio dalla volontà dei cittadini del luogo che hanno deciso di unirsi per il bene del proprio territorio.

“A Porchia sta succedendo qualcosa di speciale perché la comunità del posto non solo si è mobilitata e attivata per riaprire il bar storico della frazione montaltese, luogo di aggregazione simbolo di Porchia, ma la novella Cooperativa di comunità Santa Lucia si è già messa al servizio della frazione e dell’intero paese per supportare il processo di rigenerazione in atto nel nostro territorio, facilitando anche l’attivazione di funzioni e servizi per Porchia.

Un’iniziativa davvero lodevole attiva e propositiva che spero diventi anche un modello di attivazione reale per le comunità. In bocca al lupo quindi alla Cooperativa e a tutti coloro che si stanno adoperando per il successo di questo progetto”. Le parole del sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.