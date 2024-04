Voti di Walter Del Gatto per Scienziati nel Pallone Magazine

ASCIOTI: 4,5 Ha grosse ed evidenti responsabilità sul goal subito in cui una palla innocua viene gestita nel peggiore dei modi, non ha grossi interventi da fare durante la partita ad eccezione di quella palla che non doveva rappresentare un problema e che assegna la vittoria ai padroni di casa.

PIETROPAOLO: 6 Partita onesta la sua, mette tanto agonismo in una giornata veramente calda, lotta come meglio non può, sicuramente non ha lo spunto di Pagliari che in fase offensiva spesso fa la differenza.

PEZZOLA: 6 Sempre attento in fase di marcatura concede poco agli avanti Aquilani senza dare mai concedere spazi di entrata, qualche sbavatura in fase di costruzione di gioco.

SBARDELLA: 6 Sul goal preso ha qualche responsabilità arrivando in ritardo e in qualche modo ingannando il portiere, in ogni caso la sua partita come il compagno di reparto risulta ampiamente sufficiente.

ZOBOLETTI: 6 Offende poco, probabilmente mancano qualche cross pungenti dei suoi che sono venuti a mancare ma oggi il suo compito era quello impartito dal mister ovvero creare una barriera difensiva negli spazi di competenza e in questo riesce molto bene.

BONTA’: 5 Nel calcio non conta solo la posizione ma anche la proposizione e oggi in questo elemento è mancato ampiamente risultando sempre troppo statico.

TOURE’: 6,5 In un contesto di poche idee e di scarsa reattività è l’unico che ha cercato di arginare la pochezza di carattere che oggi è sembrato mancare anche perché il caldo era veramente tanto.

ARRIGONI:5,5 Corre in ogni dove ma senza trovare sostanza, spesso si limita ad un gioco troppo elementare dove in una partita condizionata dal grande caldo serviva una giocata d’autore che non ha mai proposto.

FABBRINI: 6 La qualità c’ è la sostanza poca, molte buone giocate a centrocampo ma da lui ci si aspetta lo spunto favorevole negli ultimi 25 metri cosa che non abbiamo mai visto.

SENIGAGLIESI: 5,5 Tanto agonismo per lui ma poi quello che conta sono le proposizioni sostanziali che creano opportunità, e sinceramente dai suoi piedi poche o nulla ne sono arrivate.

TOMASSINI: 5,5 Il suo ingresso doveva corrispondere a palloni da scodellare in area in realtà si limita ad essere un uomo sponda per nessuno.

MARTINIELLO: 5 In una partita apatica sul piano delle occasioni è l’unico ad avere qualche buona opportunità per poter incidere offensivamente ma lui spreca tutto abbastanza facilmente.

SCIMIA: S.V.

BATTISTA: S.V. Non era certo lui che doveva cambiare le sorti dell’incontro al rientro da un brutto infortunio.

LAURO: 5,5 Dare tutte le colpe al mister ci sembra un eresia, imposta una partita sviluppando un gioco manovrato per ovviare alle deficienze atletiche dei suoi giocatori, ma poi tradito da una papera del portiere che senza di essa non avrebbe certo perso la partita. Probabilmente oggi necessitava un gioco maggiormente meno ordinato e più sporco in termini di organizzazione per sfiancare gli avversari visto il gran caldo. Vero che le assenze di Pagliari e Battista sono determinanti in un momento in cui occorrevano giocatori che avessero una marcia in più a livello offensivo.

ARBITRO: 6 Il risultato non è certo dipeso da suoi errori, una recriminazione della Samb per un mani in area che dalla tribuna sinceramente non si è riuscita a valutare.