MONTEPRANDONE – Si è tenuta domenica 7 aprile l’inaugurazione del rigenerato e rinnovato parco della Stazione, l’area verde in via Amendola a Centobuchi di Monteprandone è, infatti, stata trasformata in un parco totalmente inclusivo e accessibile a tutti, diversamente abili e normodotati.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco Daniela Morelli, i consiglieri Sergio Calvaresi e Martina Censori e diversi cittadini intervenuti per l’occasione.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione dei presenti e del parco da parte di Don Matteo Calvaresi, parroco dell’Unità Pastorale Sacro Cuore e Regina Pacis, ha preso la parola il sindaco Sergio Loggi.

“Il parco della Stazione è un fiore all’occhiello per il nostro territorio – ha dichiarato Loggi – è un parco accessibile a tutti, senza barriere, con giochi inclusivi adatti a tutti i bambini. In cinque anni abbiamo rigenerato nove aree verdi comunali, investendo oltre 3 milioni di euro per restituire alla comunità luoghi di incontro, socializzazione e divertimento per grandi e piccini. Il nostro impegno in questo senso non è terminato. L’Amministrazione comunale, infatti, vuole proseguire nella riqualificazione di tutte quelle aree verdi di Monteprandone e Centobuchi che necessitano di essere sistemate per restituirle ai cittadini e alle cittadine più belle, fruibili e vivibili di prima”.

I bambini e le bambine presenti hanno, infine, preso possesso dei giochi e, vista la bella giornata, hanno giocato insieme all’aria aperta.

Nel parco sono presenti un trampolino accessibile, una giostra girevole utilizzabile da seduti, da in piedi e con sedia a rotelle, una altalena a cesto, una struttura multifunzione composta da torri, scivoli, pannelli interattivi (lavagna, labirinto, inclinato, banco vendita, abaco, tamburello inclinato), un cannocchiale, ponti con staccionate, ringhiere e con rete e ringhiera.

Le strutture ludiche sono state scelte per far giocare insieme tanti bambini e bambine contemporaneamente ed oltre che essere tematizzate, sono caratterizzate da molte proposte di pannelli e giochi a tema anche per utenti diversamente abili, creando così una proposta di inclusione a 360°. I giochi sono tutti dotati di pavimentazione anti trauma in gomma colata.

Ai vialetti di connessione già presenti, che consentono di attraversare completamente l’area, è stato affiancato un ulteriore viale facilmente percorribile dai diversamente abili. Sono stati installati nuovi cancelletti, nuove panchine e cestini per i rifiuti.

Ricordiamo che l’opera è stata finanziata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le disabilità, attraverso un co-finanziamento della Regione Marche tramite il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità pari a 60.000 euro e attraverso risorse di bilancio comunale pari a 29.800 euro. L’investimento complessivo è di 89.600 euro.