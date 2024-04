L’AQUILA – Le interviste post gara.

Mister Cappellacci: “Siamo felici per la vittoria. Non abbiamo fatto una grande partita, bisogna essere onesti, tecnicamente bisognava giocare meglio. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti passaggi, nella ripresa l’abbiamo sbloccata e poi ci siamo difesi. Il gol? E’ stata una ripartenza, sono episodi della partita che decidono gli incontri”.

Mister Lauro: “Le parole di Massi? Io le scelte le faccio durante la settimana in base a chi vedo più pronto. Oggi avevo bisogno di giocatori con caratteristiche diverse rispetto alla partita di Chieti. Poi il risultato non ha pagato, ma parlare dopo è sempre facile. L’aritmetica non ci condanna ancora, domenica dovremo essere bravi e motivati per giocarci una partita importante. Ho fatto delle scelte diverse con l’obiettivo di fare una partita diversa, ho messo l’over davanti e Pietropaolo al posto di Pagliari che non stava bene fisicamente. La cosa di cui mi rammarico è che abbiamo perso troppi duelli. Ci è mancata personalità e voglia di giocare”.