L’AQUILA – Vittorio Massi nel post L’Aquila-Samb 1-0.

Vittorio Massi, presidente Samb: “Partendo dalla ricorrenza del terremoto è stato un onore oggi rendere omaggio alla memoria, San Benedetto è sempre stata vicina al popolo aquilano e mi ha commosso il lungo applauso di tutto lo stadio con entrambe le curve unite. Rigori a favore? Il designatore Pizzi a Roma mi disse ad una riunione che ancora sognava il rigore non concesso a noi a Campobasso, io gli rispondo che da oggi dovrà sognarsi tutto il campionato. Contro di noi vogliono fare tutti i protagonisti, gli arbitri ci hanno massacrato. Detto questo però non voglio togliere meriti all’Aquila che ha fatto la partita perfetta. Noi ci abbiamo messo del nostro, stravolgendo la formazione dopo l’ottima prova contro il Chieti. Io non capisco il motivo per cui non siamo mai riusciti a definire il blocco dei titolari, cambiando massimo un giocatore. Il calcio è semplice. Noi siamo partiti per vincere il campionato”.