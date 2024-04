L’Aquila-Samb, i 100 biglietti aggiuntivi finiti in un batter d’occhio

Tutto esaurito per il match contro L'Aquila 1927, valido per la trentesima giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 7 aprile allo stadio Gran Sasso (ore 15.00)

di Redazione