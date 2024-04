GROTTAMMARE – Nella mattinata di oggi, domenica 7 aprile, intorno alle ore 10, si è verificato uno scontro tra due auto lungo la Strada Statale Adriatica, precisamente ad altezza dell’incrocio con la Strada Provinciale Val Tesino.

Le dinamiche sono da chiarire, ma si tratta, tuttavia, di un frontale, almeno parziale. Presumibilmente la Smart si immetteva sulla Strada Statale, scontrandosi con l’auto che proseguiva lungo la stessa in direzione Nord. Quest’ultima, in seguito, è riuscita a spostarsi, liberando il più possibile la corsia di marcia: il traffico è lievemente rallentato

Si attende l’arrivo delle autorità di pubblica sicurezza. I conducenti erano comunque fuori dai due veicoli, da ipotizzare senza traumi.

Nel contesto, è necessario segnalare, che quella zona è certamente problematica, anche data la sincronizzazione dei semafori che non è precisa. In più va detto che, a Grottammare, i semafori sono lampeggianti dal giorno dell’incidente avvenuto in Galleria Vinci. Fondamentale è facilitare la circolazione, ma anche non renderla pericolosa.