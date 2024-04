SAN BENEDETTO – Un episodio grave e pericoloso per l’incolumità dei residenti si è verificato nei giorni scorsi, nel giardino di un’abitazione in via Sicilia 25.

Un vicino del palazzo limitrofo (pare che sia stato visto) , non si sa per quale motivo, ha lanciato nel cortile sottostante (dove vive il cane di proprietà della famiglia di fronte) due polpette ricolme di veleno per topi. Una è finita nell’erba, l’altra ha terminato la sua corsa sotto il portico della casa stessa, dove proprio in quel momento vi erano anche dei bambini.

Nel video seguente la prova della polpetta rinvenuta sopra una sedia in giardino

Non si tratta del primo episodio del genere, come ci hanno spiegato i residenti, purtroppo la questione non è nuova. “Dieci anni fa, c’è stato un tentativo di avvelenare il nostro cane gettando dal recinto una busta contenente proprio delle polpette avvelenate. Pensavamo fosse della semplice spazzatura, invece poi abbiamo capito che era qualcos’altro. Abbiamo anche fatto analizzare il contenuto della polpetta, per esserne certi. Un’ulteriore spiacevole prova, è stato il fatto che abbiamo trovato due gatti morti proprio di fronte a noi”.

A distanza di anni, ora un nuovo bruttissimo e pericoloso episodio, i residenti hanno denunciato il fatto alle autorità competenti e auspicano che il tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile. “Soprattutto perchè – ci dicono – abbiamo dei bambini di pochi mesi che girano liberamente per casa e che, durante i pranzi di famiglia, giocavano e correvano abitualmente nel giardino. Ora non ci sentiamo più sicuri, abbiamo anche messo anche dei cancelli per impedire al cane l’accesso al cortile ed evitare che possa accedervi. Vogliamo che questa vicenda si chiuda presto, prima che ci toccherà commentare episodi ancora più spiacevoli”.

Qui la foto della polpetta avvelenata di pochi giorni fa.