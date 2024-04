L’AQUILA- Domenica 7 aprile, alle 15 allo stadio Gran Sasso d’Italia, L’Aquila 1927 torna in campo per affrontare la Sambenedettese. Durissima trasferta per gli uomini di Lauro, un vero e proprio scontro diretto al vertice contro una delle squadre tecnicamente più forti del Campionato. È inutile dire che a questo punto i tre punti sono fondamentali, sperando in un passo falso del Campobasso impegnato in casa contro il Riccione. Non vincere renderebbe molto arduo il cammino della Samb, che domenica prossima ha lo scontro diretto con la capolista. Il match di andata, come tutti ricorderanno, è finito con un tondo 2-0 per la Samb, una partita perfetta, secondo molti, perché senza sbavature e soprattutto contro un avversario degno. Da allora 10 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi per la squadra di mister Cappellacci, 15 punti nelle ultime 6 partite, 31 i punti totali realizzati in casa. È l’unica squadra che ha sconfitto il Campobasso nel girone di ritorno. Nella Samb, convocato Battista reduce da un infortunio, mentre nella squadra abruzzese si consolida Pablo Banegas, che con 14 reti sta conducendo un campionato da leader. Occhio agli ex Angiulli e Ouali, classe 2004 che ha militato nelle giovanili della Samb.

L’ultima sfida tra L’Aquila e Sambenedettese giocata nel capoluogo abruzzese, risale alla stagione 2003-2004, in serie C1 Girone B, giocato allo stadio Fattori il 7 dicembre 2004 con il risultato di 1-1, con gol di Zerbini per la Samb e Vidallè su rigore per gli abruzzesi. Andando indietro nel tempo, la Samb è risultato un avversario sempre ostico tra le mura casalinghe per gli aquilani, con la netta sconfitta 0-3 sempre nel Campionato di Serie C1 Girone B del 15 dicembre 2002 e due pareggi in serie D, 0-0 il 7 dicembre 1997 ed 1-1 il 16 febbraio 1997.

Il successo casalingo manca in campionato dalla stagione 1965-66 in serie C Girone C nel match

L’Aquila -Sambenedettese 2-0.