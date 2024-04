SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento: sabato 20 aprile, a partire dalle 14, ci sarà la prima edizione del “Super Goal”, un torneo di calcetto amatoriale di beneficenza organizzato dal Rotaract Club di San Benedetto del Tronto presso il Centro sportivo Eleonora, in via Ticino snc (San Benedetto del Tronto, AP).

La quota per partecipare al torneo è di euro 20 per ciascun giocatore, ed ogni squadra può essere composta da massimo 7 giocatori. Il torneo si svolgerà nella modalità “5 contro 5”, e si concluderà nello stesso pomeriggio.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto a SuperD, un bambino speciale che durante il lockdown ha iniziato a disegnare.

Il ringraziamento del Club va a lui, per aver realizzato il disegno utilizzato per la locandina del torneo, e alla sua mamma, la signora Renata Iannaccone, per rendere possibile tutto questo.

Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:

+39 320 161 6162 – Martina

+39 348 844 1566 – Sonia

+39 392 699 3661 – Alessandro

Oppure contattare il Rotaract Club di San Benedetto via e-mail e sui social:

E-mail: rotaractclubsbt@gmail.com

Instagram: @rotaractsbt

Facebook: @Rotaract San Benedetto

Partecipate numerosi!