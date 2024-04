TERAMO – Nel pomeriggio di oggi, 5 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta nei pressi di contrada Vallerossa, nel comune di Cellino Attanasio, per effettuare un intervento di soccorso ad un vitello.

Mentre l’animale era al pascolo in una zona dove sono presenti dei calanchi, perdeva l’equilibrio e rotolava lungo un ripido pendio per circa 150 metri. Sono stati fatti alcuni tentativi di recuperare il bovino, di oltre tre quintali di peso, che si sono rivelati vani a causa della forte pendenza del terreno.

È stato chiesto quindi l’intervento di un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara, che è giunto sul posto in breve tempo. Un veterinario ha provveduto a sedare il bovino che gli aerosoccorritori dei Vigili del Fuoco hanno posizionato su una rete di salvataggio agganciata al gancio baricentrico dell’elicottero.

È stato quindi sollevato da terra e, dopo un breve tragitto in volo, è stato lasciato in un terreno nei pressi della stalla. Il vitello, che è apparso in buone condizioni nonostante i traumi subiti, è stato preso in cura dal veterinario chiamato sul posto dall’allevatore proprietario dell’animale.