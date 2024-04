SAN BENEDETTO – È notte fonda per la Samb Basket: nella terzultima giornata della fase a orologio della Serie C Gold i rossoblù vengono sconfitti in casa dall’Antoniana Pescara con il punteggio di 86 a 84, tornando così in zona playout.

Segue il comunicato della Società:

«Sprofondo rosso per l’Infoservice Sambenedettese Basket che cade in casa contro il modesto Antoniana Pescara incassando la settima sconfitta consecutiva.

Serviva una vittoria per difendere la propria posizione nella griglia playoff e l’avversario era sulla carta il più agevole; Pescara infatti non vinceva da 10 partite e arrivava in Riviera dopo il -15 casalingo contro il fanalino di coda Torre de’ Passeri, presendosi al Palaspeca addirittura in soli 8 giocatori con diverse defezioni importanti nel quintetto. Prestazione largamente insufficiente per tutti i rossoblù che hanno dovuto inseguire il Pescara per quasi tutta la gara; riacciuffando la gara nell’ultimo minuto per poi perdere al supplementare.

Non deve servire da alibi ma largamente insufficiente e condizionante è stata la prestazione del primo arbitro Sig. Felicione Christian; in particolare il suo atteggiamento arrogante perpetrato in campo anche oggi non può essere accettato in nessun caso. Nel secondo e nel decisivo quarto periodo di gioco il tabellone segnapunti segnava in entrambi i casi un 6-0 6-0 nei falli di squadra, punteggio benaugurante magari per Sinner ma non certamente per i nostri colori (al termine dell’incontro saranno 23 i tiri liberi in più “battuti” dal Pescara).

Con questo risultato la Sambenedettese Basket torna in zona playout a due giornate dalla fine della fase ad orologio e il campionato rischia ora di complicarsi. Occorre un deciso cambio di passo in vista della prossima sfida in casa contro Roseto, gara in programma Sabato 13 aprile alle ore 21».

Sambenedettese Basket 84: Attili 12, Ancillai 16, Feliziani ne, Williamson 6, Maiorana Liga ne, Castorino, Bassetti 10, Sgura 18, Tongue Zumo 17, L’Innocente 5. All. Tempera

Antoniana Pescara 86: Fidani, Ambrosini, Caggiano 20, Toma 24, Cutolo 12, Di Donato 24, Cavicchia ne, Di Santo 6. All. Pace

Parziali: 23-23 15-21 21-20 20-15 5-7

Falli: Sambenedettese 20, Pescara 13

Tiri Liberi: Sambenedettese 6/9 Pescara 20/32