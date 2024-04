SAN BENEDETTO – Ritorna con la 24ª edizione la Mezza Maratona dei Fiori, che domenica 7 aprile vedrà il centro cittadino di San Benedetto popolarsi di oltre duemila atleti tra coloro che gareggeranno sul percorso da 21 chilometri, chi affronterà il percorso non competitivo di 10,5 chilometri, quelli che saranno invece impegnati nella family run di 4 chilometri. Le gare avranno inizio al mattino, ma modifiche alla viabilità saranno in vigore già a partire dalla giornata di sabato 6 aprile.

Infatti, come di consueto per manifestazioni di questo tipo, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che stabilisce che, dalle 8:00 di sabato 6 aprile fino alle 20:00 di domenica 7 aprile, sarà vietata la sosta in viale Marinai d’Italia e in via Milanesi e dalle 15:30 alle 18:00 di sabato 6 aprile anche in viale Buozzi.

Dalle 6:00 di domenica 7 aprile e fino a fine manifestazione sarà vietato il transito dei veicoli non autorizzati in viale Moretti, via Paolini, via Mazzocchi, via dei Tigli e via degli Oleandri.

Nello stesso periodo di tempo sarà inoltre vietata la sosta in piazza Giorgini (Rotonda), via Milanesi, viale Marinai d’Italia, via Fiscaletti, viale Buozzi e via Bruni.

Infine, sempre a partire dalle 6:00 di domenica 7 aprile, transito e sosta saranno vietati sul tutto il lungomare, in piazza D’Acquisto, via Tedeschi, via Maffei, via dei Mille, via dei Laureati, via Da Brescia, via del Mare, via delle Tamerici, via Pasqualini e via Fiscaletti.

Apposita segnaletica è stata posta in tutte le zone interessate dai provvedimenti.

Il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, a fronte delle consistenti modifiche alla viabilità, il transito nelle aree interessate dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono al percorso di gara saranno limitati. Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi per il transito ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.