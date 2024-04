CUPRA MARITTIMA – Venticinque anni fa la Regione Marche, nella persona dell’allora Assessore alla Cultura Gino Troli, promosse e finanziò la realizzazione di una collana video sui poeti marchigiani contemporanei.

Lunedì 8 aprile ore 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cupra Marittima, i protagonisti di quel progetto parleranno in prima persona per sottolineare come la poesia sia da sempre l’arte nella quale si distingue la nostra terra, da Giacomo Leopardi ai giorni nostri. La poesia è un bene culturale privilegiato per le Marche, che necessita di promozione e valorizzazione, e il progetto andava proprio in tale direzione.

L’incontro rientra nella rassegna Biblioteca d’Autore, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Cupra Marittima con l’operato sinergico di Valentina Lucadei e sostenuta dall’Amministrazione Comunale. Nell’occasione verrà proiettato il primo dei film realizzati da Lucilio Santoni, quello sul poeta maceratese Remo Pagnanelli. Interverranno Gino Troli e Alessandro Pertosa. Partecipate numerosi al secondo imperdibile appuntamento di Biblioteca d’Autore.

Per Informazioni, di seguito trovate i riferimenti:

Tel. 0735-363616

Cell. 3283680200

E-mail: biblioteca@comune.cupra-marittima.ap.it

Ingresso libero_