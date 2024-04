A cura di Walter Del Gatto

SAN BENEDETTO – Negli ultimi mesi la nostra città sta assistendo a proposizioni di investimenti sul territorio comunale che trovano largo consenso da parte dei cittadini in quanto finalizzati ad uno sviluppo economico-turistico-sportivo, idee e progetti che dovrebbero sorgere nelle aree verdi ancora a disposizione.

Ecco il San Park di Luigi Rapullino nell’area ex Brancadoro, dopo l’acquisto da parte dell’imprenditore della Sideralba Spa, a seguire un progetto similare del patron della U.S. Sambenedettese, Vittorio Massi, per lo sviluppo economico sportivo nella concessione dell’area campo Ciarrocchi, entrambi con il chiaro intento di perseguire l’ecosostenibilità per il miglioramento della qualità di vita per il cittadino Sambenedettese.

Fino ad oggi, tutto ciò premesso, sono ancora nel limbo autorizzativo, ovvero tali progettualità devono trovare ancora finalizzazione burocratica, che ci auguriamo possano essere fatte nel più breve tempo possibile, nel frattempo però, stiamo assistendo al rovescio della medaglia per quanto concerne l’utilizzo delle aree verdi, ovvero il consumo del suolo per la civile abitazione.

Ogni area incolta e disponibile risulta per gli impresari edili, come dice il detto, “il miele per gli orsi”, pronti a covare politicamente presso l’amministrazione in funzione di qualche delibera che possa dare la possibilità di conquistare qualche buon appezzamento di terreno ancor oggi disponibile con variazione urbanistica e che nella nostra città rappresenta sempre un ottima remunerazione.

Negli ultimi anni l’area più gettonata è stata quella del quartiere Marina di Sotto, ovvero San Pio X, dove sono stati costruiti diversi edifici di notevole dimensione, ma ciò fatto, rappresenta solo la Punta di un Iceberg che emergerà nei prossimi mesi. Nuovi bisonti stanno crescendo, e nuovi ne cresceranno come previsto dalla deliberata variante per la realizzazione dell’ambita piazza per la chiesa di San Pio X. Già perché ai cittadini ogni aspetto funzionale che migliori la qualità territoriale deve essere sempre controbilanciato da economie di scala che in pratica si sviluppano quasi esclusivamente con la costruzione civile-commerciale (La vecchia scuola Curzi fu venduta a tal fine illudendo la città che i proventi venissero destinati al progetto ex stadio Ballarin).

L’incremento demografico parla chiaro, andando di questo passo, superare l’obbiettivo dei 50 mila abitanti sarà presto raggiunto, con l’unica variante che di realizzare infrastrutture per i cittadini nel miglioramento della viabilità e/o servizi di mobilità, non si vede nemmeno l’ombra.

Alla domanda all’assessore dell’urbanistica, Bruno Gabrielli, in tal senso la risposta lapidaria è stata “le costruzioni sono accordi di programma deliberati delle precedenti amministrazioni, la nostra non ha stabilito alcuna concessione futura” mentre sulla circolazione stradale “è un bel problema, dobbiamo iniziare a pensare che nella nostra città dobbiamo limitare fortemente l’utilizzo dell’auto” , insomma se si continua a costruire il futuro non potrà essere che un bel paio di “scarpe comode”, ma non per questo la città deve dire “Basta con il consumo del suolo!!” perché il verde oltre che attrattivo rappresenta la predisposizione al benessere sociale.