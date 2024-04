GROTTAMMARE – La partecipazione è l’elemento cardine di ogni democrazia. Per questo la Chiesa italiana sta organizzando per i primi giorni di luglio a Trieste la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia che avrà come tema: “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”.

Nel documento preparatorio a questo appuntamento nazionale si dice: “Abitiamo un tempo di grandi trasformazioni sociali, politiche e culturali che ci chiede capacità di confronto e di collaborazione con tutti. Emergono ricchezze, opportunità, ma anche fragilità e rischi. La democrazia appare in difficoltà in varie parti del mondo, sia dal punto di vista della tenuta delle istituzioni, sia da quello del coinvolgimento popolare nei processi decisionali. Preoccupano in particolare la frammentazione sociale e l’individualismo crescente, che lasciano poco spazio per pensare il futuro e costruire il bene comune”.

È allora necessario reagire, e agire collettivamente, e per questo va messo al centro un altro passaggio dello stesso documento, fondamentale: “La partecipazione è il motore che tiene in movimento le società, che formula le domande e suscita le risposte organizzate, che produce nuovo pensiero e nuove visioni del mondo; è energia civile che rende vive le comunità locali, protagoniste del loro futuro, capaci di progettare politiche, azioni, risposte collettive. Non può esistere una democrazia che non abbia in sé questa tensione vitale, questa spinta al cambiamento, anche un certo conflitto positivo che non lascia in pace le persone e le sfida a trovare insieme le soluzioni di cui hanno bisogno”.

La Chiesa regionale delle Marche, insieme con alcuni movimenti, associazioni e Istituzioni e il Consiglio della Regione Marche, ha dunque pensato di riflettere su questi temi, anche e soprattutto a partire da alcune buone pratiche di partecipazione democratica espresse dai territori.

Il 6 aprile alle ore 9,30 si terrà a Grottammare, nella Sala del Consiglio Comunale, il Convegno regionale “Al cuore della democrazia”. Dopo i saluti iniziali di Dino Latini, presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, e di Alessandro Rocchi, sindaco di Grottammare, sarà Gabriele Darpetti, delegato regionale per la pastorale sociale e il lavoro, ad introdurre i lavori. Seguirà la presentazione di esperienze locali e testimonianze di associazioni e movimenti. Le conclusioni sono affidate a mons. Gianpiero Palmieri, arcivescovo-vescovo di Ascoli Piceno.