GIULIANOVA – Dopo il grande successo del concerto inaugurale tenutosi lo scorso gennaio, l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (Isa) torna a ad esibirsi a Giulianova, a palazzo Kursaal. L’appuntamento è per il 5 aprile alle 18.30, con il recital pianistico di Antonio Di Cristofano, che eseguirà musiche di Beethoven, Liszt, Brahms e Rachmaninoff.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Nota Fulgens” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, a testimonianza di un solido sodalizio avviato già nei mesi scorsi per diffondere anche a Giulianova l’attività concertistica di questa prestigiosa realtà abruzzese.

L’Isa è infatti tra le tredici istituzioni concertistico-orchestrali italiane riconosciute dal Ministero della Cultura allo scopo di promuovere e coordinare attività musicali nel territorio di riferimento.

“Giulianova – sottolinea il presidente di Nota Fulgens Susy Rizzo – è pronta a vivere un altro importante appuntamento all’insegna della grande musica. Finora i cittadini hanno risposto in maniera molto positiva alle attività proposte dalla nostra associazione. Siamo per questo davvero felici di promuovere questo nuovo concerto e di contribuire alla crescita artistica e musicale di Giulianova. Pensiamo infatti che l’educazione all’ascolto passi attraverso eventi di spessore, quali appunto quelli proposti dall’Orchestra Sinfonica abruzzese, che svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Desidero ringraziare pertanto il sindaco Jwan Costantini ed in particolare l’Assessore alla Cultura Paolo Giorgini per la volontà di portare avanti un percorso musicale di altissimo livello, come dimostra l’inserimento della 49esima stagione dei concerti dell’Isa nel programma culturale di questa città”.