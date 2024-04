RIPATRANSONE – Sarà inaugurata a Ripatransone, sabato 6 aprile, alle ore 17, nella sala Ascanio Condivi, la mostra “Al di là dei sogni” dell’artista Carlo Gentili. L’evento rientra nella serie di manifestazioni dell’Ottava di Pasqua organizzate dalla confraternita Madonna di San Giovanni in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Originario di Tolentino, ma grottammarese di adozione, Carlo Gentili è laureato all’Accademia delle Belle Arti di Macerata. Artista di fama internazionale, ha presentato le sue opere in vari paesi del mondo come Germania, Polonia, Austria, Svizzera e Canarie; in Italia ha esposto a Firenze, Roma, Venezia, Bologna, Pescara, Tolentino, Taranto. Ideatore della corrente artistica “Diarmonia“, che rappresenta un incontro osmotico di culture, un approccio filosofico innovativo nonché una modalità creativa che assorbe dal passato e ci proietta verso nuovi mondi inaspettati, Gentili, con le sue creazioni, vuole narrare il proprio mondo poetico e la propria visione artistica attraverso la magia illuminante del colore e, allo stesso tempo, esprimere valori come la solidarietà, l’amicizia, l’umanità, la natura e la libertà di ogni forma di espressione perché ritiene che l’arte riesca a creare incredibili ponti di comunicazione creativa tra gli uomini.

In questa mostra saranno esposti dipinti che alludono alla pace, alla mitologia, al rispetto dell’ambiente e al mondo animale; non mancherà, inoltre, una sorpresa particolare che riguarda il tema del Cavallo di Fuoco.