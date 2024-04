SAN BENEDETTO – Non c’è stato quasi neanche il tempo di dare la notizia dei 100 biglietti aggiuntivi concessi dall’Aquila alla tifoseria ospite della Samb, che i tagliandi sono già esauriti per il match contro L’Aquila 1927, valido per la trentesima giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 7 aprile allo stadio Gran Sasso (ore 15.00).

“Grazie alla lodevole collaborazione del giudice Aldo Manfredi, super tifoso rossoblù e presidente della sezione penale della Corte d’Appello de L’Aquila, sono stati concessi ulteriori 100 tagliandi per il settore ospiti al prezzo di €10 più diritti di prevendita dalle 15.00 di oggi fino alle 19.00 di sabato 6 aprile (botteghino ospite chiuso il giorno della gara)” – aveva fatto sapere la società sui propri canali social.

Ma a quanto pare anche questi ulteriori posti sono andati a ruba in un batter d’occhio.

Lo stadio “Gran Sasso” è dunque sold out in vista del big match di domenica.