ROMA – Finalmente, la tanto attesa e più grande manifestazione espositiva contro le armi nucleari presente nella capitale italiana, aperta al pubblico di tutto il mondo. Evento dell’omonima Campagna internazionale di sensibilizzazione al disarmo nucleare. Mostra promossa dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai in collaborazione con organizzazioni insignite del Nobel per la Pace e innumerevoli organi istituzionali di leva mondiale per la non proliferazione nucleare e il disarmo immediato.

La Campagna Senzatomica mobilita gente da tutte le latitudini, informa e fa riflettere rendendo protagoniste le persone in un mondo pensato migliore. Un mondo libero da ordigni nucleari che come unico intento conoscono dolore e morte, minacciando il benessere della nostra terra e la vita di ognuno di noi, nessuno escluso.

L’esposizione fa porre l’attenzione su un duplice aspetto, il disarmo non solo nucleare ma anche interiore, mettendo in continua correlazione l’agire collettivo con quello individuale.

Cosa ci porta a decidere con alibi e giustificazioni codarde, l’annientamento totale di altri esseri umani? E ancora, come possiamo convertire tale pensiero trasformandolo in qualcosa di buono?

‘Osserva attentamente con i tuoi occhi. Qui ciò che non doveva è accaduto. Qui l’irreparabile ancora persiste. Qui i segni della nostra fine potrebbero presto apparire. Non guardare con un occhio soltanto. Non guardare con le braccia, nè con la testa. Guarda invece con il cuore di una persona che resiste alla disperazione mantenendo viva la speranza‘ queste le parole di Hiromu Morishita ambasciatore per la pace e sopravvissuto all’olocausto atomico di Hiroshima.

Urgente è il bisogno che gli individui di tutto il mondo facciano proprio il rispetto per la dignità della vita, per il bene interiore quanto per il bene della collettività. Siamo tutti connessi in una sinergia superiore che ci accomuna silente tenendoci per mano.

Splendida cornice di pace in Piazza S.Giovanni Laterano. Ingresso libero_