MONTEPRANDONE – Messa alle spalle la Pasqua, l’Handball Club Monteprandone torna in campo. Domenica, alle 18.30, sfida sul campo del Prato.

I verdi di coach Andrea Vultaggio, reduci dall’esordio casalingo del 23 marzo scorso, contro una delle favorite della poule playoff, vale a dire il Bologna United, si prepara ad affrontare un altro avversario ostico. Specie tra le mura amiche. Non solo: in settimana Monteprandone ha lavorato a ranghi ridotti, per via dell’influenza. Insomma, la tappa toscana si preannuncia complicata. Ma l’HC anche stavolta proverà a fare il massimo.

Qui il quadro della seconda giornata della poule playoff.

Team Mascalucia-San Vito Marano (sabato ore 17)

Bologna United-Belluno (sabato ore 20.30)

Prato-HC Monteprandone (domenica ore 18.30)

Qui invece la classifica.

Bologna United 5 punti, San Vito Marano 4, Belluno 4, HC Monteprandone 3, Team Mascalucia 2, Prato 0.