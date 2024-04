Grande fermento per la definizione dei nuovi Staff di Animazione che intratterranno i turisti che giungeranno in Riviera la prossima estate.

Sono molte infatti le candidature di ragazze e ragazzi che giungono all’Animazione Ciquibum, la quale fornisce animatori a molti Hotel e Residence della Riviera.

“Stiamo inserendo molto personale proveniente da tutta Italia e con ogni probabilità quest’anno ci saranno animatori provenienti anche dall’estero – ci ha detto Nico Virgili – abbiamo difatti contatti con alcune ragazze e ragazzi provenienti da più parti del mondo e speriamo di riuscire a portarne alcuni in Riviera per la prossima estate, in modo da arricchire ulteriormente l’offerta artistica, interculturale e di spettacoli”.

Nel settore dell’accoglienza turistica è diventato fondamentale per gli albergatori porre molta cura alla qualità dei servizi offerti e tra questi, negli ultimi anni, i servizi di Animazione Turistica.

Essa è diventata molto richiesta dai turisti di ogni età, assumendo una notevole importanza per i titolari di Hotel e Residence della Riviera, che oggi più che mai hanno l’esigenza di affidarsi ad agenzie che possono garantire affidabilità, qualità e competenza nel settore dell’animazione.

In questo quadro, il noto gruppo di Animazione Ciquibum, con la sua esperienza quasi trentennale è il punto di riferimento per molte strutture turistiche della Riviera.

Pertanto per coloro che abitano a San Benedetto del Tronto e nelle città limitrofe, questa potrebbe essere una ghiotta opportunità per entrare a lavorare nell’affascinante mondo dell’Animazione nei settori Sport, Giochi o Spettacolo.

L’attività lavorativa è prevalentemente stagionale e per qualcuno che lo desidera, potrebbe anche diventare un lavoro duraturo nel tempo; difatti (oltre all’Animazione estiva svolta della nota Agenzia Sambenedettese), si notano sempre più eventi ed appuntamenti svolti lungo tutti i mesi dell’anno nei quali si vedono all’opera gli addetti del Ciquibum.

Pertanto, oltre ai giovani che hanno un gran desiderio di vivere questa affascinante esperienza e che sono pronti a cimentarsi nelle attività classiche dell’animazione quali Miniclub, Giochi, Balli di gruppo o Animazione di contatto, c’è la possibilità di inserimento per coloro che hanno anche competenze ed abilità specifiche in settori quali la Danza, la Recitazione, lo Sport, il Canto, la Zumba, la Musica, i Laboratori bimbi, le Giocolerie, le Magie, le Acrobazie, le Arti varie.

Per coloro che desiderano candidarsi, possono compilare l’apposito modulo che si trova sul sito https://www.ciquibum.it/ alla pagina “Lavora con noi”.