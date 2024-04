CUPRA MARITTIMA – Si apre a Cupra Marittima la terza edizione della rassegna “Biblioteca d’autore“.

Il primo appuntamento è per sabato 6 aprile, alle ore 21, presso la sede della biblioteca comunale in viale Stazione, dove sarà presentato il libro “Cinque donne inCantate. La grande lirica per i piccoli lettori” (Zefiro Edizioni ) di Maria Chiara Leonori, direttrice della Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo. Saranno anche presenti l’illustratrice Elena Ferracuti e l’editore Carlo Pagliacci. Il repertorio musicale sarà a cura di Caterina Olimpi. Modererà l’incontro la bibliotecaria Valentina Lucadei.