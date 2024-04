SAN BENEDETTO – Dal 6 aprile, ogni sabato del mese il Museo della Civiltà Marinara ospiterà infatti la rassegna di incontri “La rete e il tempo”, organizzata in collaborazione con il Circolo dei Sambenedettesi nell’ambito dell’azione “La lettura non conosce età”, dedicata al dialogo intergenerazionale.

Ideato e coordinato dalla Biblioteca comunale, che ha ottenuto un finanziamento di 30 mila euro del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), istituto autonomo del Ministero della Cultura, “Officina Lesca” è un progetto culturale dalla forte vocazione inclusiva.

Oltre alle consuete attività in sede e nelle scuole, sono in programma infatti iniziative a favore dei non vedenti, dei ragazzi con bisogni educativi speciali, degli anziani e dei detenuti. Diffusi sul territorio anche gli interventi in luoghi non convenzionali per la lettura: dall’ospedale al centro per la terza età, dagli istituti penitenziari agli ambulatori pediatrici e al centro vaccinale.

Questo il programma degli incontri tra nonni e nipoti al museo, condotti da Benedetta Trevisani e da Giuseppe Merlini a partire dalle 16:30:

• sabato 6: La rete e il tempo

• sabato 13: Giuseppe nei tempi del mare

• sabato 20: La civiltà marinara

• sabato 27: Michele e la luna

Ogni intervenuto riceverà in omaggio una copia del libro da cui saranno tratti ogni volta i testi delle letture dedicate alla civiltà marinara e alla memoria. Contestualmente agli incontri per i “nonni”, i bambini potranno condividere un’esperienza didattica partecipando a laboratori creativi sul tema. Le attività al museo saranno eccezionalmente gratuite in quanto i costi saranno sostenuti dalla biblioteca che ne ha affidato la materiale organizzazione al consorzio di cooperative “Il Picchio” che gestisce i musei comunali.

La prenotazione è obbligatoria al numero 353 4109069.