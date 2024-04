SAN BENEDETTO – Sabato prossimo, 6 aprile, il Mercato Ittico all’Ingrosso ritorna palco per la tappa sambenedettese del tour 2024 del cantautore Giancane.

Autore delle colonne sonore delle due serie animate firmate dal fumettista Zerocalcare – “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo” – uscite su Netflix, Giancane ha di recente pubblicato il nuovo album “Tutto male” e festeggerà i 10 anni di attività con un tour che conta date in tutta Italia.

L’appuntamento del 6 aprile al mercato ittico sarà a ingresso libero, con apertura delle porte alle 20. Oltre alla musica, la serata sarà ulteriormente arricchita da stand gastronomici a tema, dedicati al pesce azzurro e al pescato locale. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato organizzato in collaborazione dagli assessorati alle Attività Produttive, alle Politiche Giovanili e al Turismo.

“La data di Giancane al mercato ittico – dicono gli assessori Camaioni, Campanelli e Sanguigni – ha l’obiettivo da un lato di valorizzare l’area del Mercato Ittico come spazio che può dare molto alla comunità, superando il confine della struttura commerciale e consacrandosi ad altri usi; dall’altro eventi come questo e quello di Claver Gold dello scorso anno hanno il pregio di avvicinare le nuove generazioni a una struttura storica e a una realtà, quella della pesca, che è un pilastro della tradizione sambenedettese. Il tutto è inoltre strumentale alla promozione del pescato locale che sarà degnamente rappresentato nei prodotti disponibili nei food truck allestiti per l’occasione”.