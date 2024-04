MONTEPRANDONE – Nel pittoresco paese di Salsomaggiore Terme si sono svolti recentemente i campionati italiani di bridge under 26 dove le migliori squadre provenienti da tutta Italia si sono sfidate in 3 giornate intense di partite avvincenti. Anche l’ASD Centobuchi bridge era presente a questo prestigioso evento con una rappresentanza di 18 giovani atleti che, con impegno e determinazione, hanno ottenuto ottimi risultati in molte categorie, restando saldamente presente sui gradini del podio.

Tra gli agonisti sono saliti in vetta alla classifica under 16 Giansante – Felicetti.

Primi classificati tra gli under 21 le coppie Zambiasi – Riccioni e Apolloni – Khairi. Tra i protagonisti si sono distinti Tchumbu – Argalia che hanno guadagnato la medaglia d’argento sia nel torneo a coppie assoluto, sia nel torneo a squadre insieme ai compagni di squadra Luzii Matteo e Ascanio Staffilani.

Tra le coppie più “agguerrite” si sono messi in evidenza i giovanissimi Luzii Samuele e Re Denise, alunni di scuola media.

Il Centobuchi Bridge è una delle squadre più temute e rispettate nel panorama del bridge italiano ma non solo: gli atleti infatti sono spesso impegnati in competizioni internazionali, (oltre che nazionali e locali) e sono conosciuti per il loro modo grintoso di licitare e muovere le carte.

La maggior parte di questi ragazzi si è avvicinata al bridge grazie al progetto “Bridge a scuola” portato avanti da anni dall’istruttore Vincenzo Cucco, coadiuvato dagli esperti Nicolino Falasca Zamponi e Daniele Bernardi, nelle scuole di Monteprandone e Martinsicuro.

L’associazione Centobuchi Bridge è una realtà che è andata crescendo nel corso di pochi anni in modo esponenziale grazie alla passione degli insegnanti che hanno come principale obiettivo la diffusione di questo affascinante sport tra i più giovani. Il punto di forza è la coesione del gruppo non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti, dove ognuno con le sue possibilità partecipa e contribuisce alle molteplici attività. L’associazione può contare anche sul prezioso contributo del comune di Monteprandone che ne appoggia e ne sostiene i progetti per offrire ai cittadini una ulteriore opportunità di svolgere attività formativa e socializzante sul proprio territorio.

Con i risultati ottenuti ai campionati italiani il Centobuchi bridge ha confermato di essere una delle squadre più talentuose d’Italia, pronta ad accogliere nuove sfide per celebrare il fascino senza tempo di questo sport della mente.