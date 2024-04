PICENO – Di seguito, nel virgolettato, il comunicato inoltrato dall’azienda CIIP Spa.

“Ci sono giunte segnalazioni relative a falsi operatori e tecnici che si presentano nelle case, a nome di CIIP Spa, chiedendo a vario titolo di poter entrare nelle abitazioni per effettuare delle analisi sull’acqua a causa di una presunta contaminazione di mercurio e di cloro.

L’azienda Ciip Spa mette in guardia i cittadini dai rischi di truffe e precisa che non si rileva alcuna contaminazione di mercurio e cloro nelle acque e che in nessuna circostanza il personale dipendente è autorizzato a richiedere somme di denaro.

Ricordiamo che l’azienda non effettua controlli sulla qualità dell’acqua a domicilio, né manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore (caldaie, elettrodomestici). Il personale dipendente di Ciip Spa che si reca presso le abitazioni per effettuare le letture dei contatori, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e tutti i clienti possono chiedere che gli venga esibito.

Qualora si nutrano dubbi sull’identità degli addetti dell’azienda Ciip Spa è possibile chiamare il numero verde 800-216172 per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato.

L’azienda rinnova l’invito ad usare la massima prudenza, evitando di far entrare in casa i soggetti e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine”.