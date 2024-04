SAN BENEDETTO – Riportiamo un comunicato dell’Associazione Samb Legend.

Dopo aver ricordato insieme i Cento anni della Sambenedettese Calcio la nostra Associazione “Samb Legend” che annovera tutti gli ex calciatori, dirigenti e tecnici rossoblù, in occasione del compleanno per i suoi 100 +1 anni di vita del club e in concomitanza della demolizione del glorioso campo sportivo “F.lli Ballarin” vuole omaggiare tutti i tifosi della Samb con delle calamite e cartoline ricordo, legate agli anni in cui la Sambenedettese Calcio ha giocato i suoi campionati ufficiali sul manto dello Stadio Ballarin. Per questo, grazie alla mano di Luca Addarii, abbiamo realizzato un logo, che accompagnerà questa iniziativa e sarà stampato come sempre dalla Fast Edit, su tutto il materiale, e verrá distribuito gratuitamente presso le attività del centro città (che sarà comunicato nelle prossime ore) a partire da questo fine settimana.