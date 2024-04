MONTEDINOVE – Un interessante appuntamento musicale a Montedinove.

Domenica 7 aprile, presso il santuario francescano “San Tommaso”, il coro “La Cordata” di Montalto Marche, diretto dal Maestro Patrizio Paci, e la corale “Cento Torri” di Ascoli Piceno, diretta dal Maestro Maria Regina Azzara, si esibiranno in un concerto di canti popolari e francescani. I due cori animeranno prima la Santa Messa delle ore 17 e poi, alle ore 18, regaleranno al pubblico una serie di laudi francescane, tratte dal Laudario di Cortona di Jacopone da Todi, e di canti popolari della tradizione marchigiana, trentina e valdostana. Il concerto si chiuderà, infine, a cori uniti, con il canto “Il Signore delle Cime” di Bepi De Marzi.

Un’occasione per conoscere la tradizione del canto popolare, non solo marchigiano, ma anche per visitare il centro storico di Montedinove, uno tra i borghi più belli d’Italia, in particolar modo dopo il restauro portato avanti dalle diverse amministrazioni comunali che si sono avvicendate nel corso degli anni. Da visitare anche il museo archeologico, dove è possibile ammirare reperti di tombe picene e dove è custodito un antichissimo crocifisso ligneo di grande rilievo.